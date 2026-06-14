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Luces de una campaña electoral

“No hubo desconcierto ni incapacidad para votar debido a una cédula abundante en símbolos y casillas”.

    Carlos Espá
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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    Habiendo participado en condición de candidato, destacaré los aspectos positivos de la campaña electoral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.