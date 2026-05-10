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Mosquito al poder

“Sánchez y su grupo proponen no un gobierno para administrar nuestras crisis y contenerlas. No, ellos proponen un quiebre constitucional disfrazado”.

    Federico Salazar
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Rafael López Aliaga se acerca en la contabilidad de votos a Roberto Sánchez. ¿Puede pasarlo? Quizá no, pero puede acercarse lo suficiente, lo suficiente para confirmar que le robaron las elecciones.

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