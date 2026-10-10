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Navi Pillay

“Navi Pillay cuenta que, cuando se graduó, ningún estudio de abogados quiso contratarla porque no incorporaban a personas de ascendencia india. Eso no la detuvo”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Su carrera como jurista especializada en derechos humanos ha sido prominente". Ilustración: El Comercio.
    "Su carrera como jurista especializada en derechos humanos ha sido prominente". Ilustración: El Comercio.

    El Comité Noruego del Nobel anunció ayer que la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En un año en el que algunos líderes, como el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, volvieron a nominar al presidente estadounidense Donald Trump para recibirlo, resulta simbólico que la homenajeada haya sido Pillay, quien curiosamente se enteró de la noticia estando en un evento en el Tribunal de Nuremberg, donde se forjaron los cimientos del derecho internacional, como apunta The Washington Post.

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