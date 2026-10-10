El Comité Noruego del Nobel anunció ayer que la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En un año en el que algunos líderes, como el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, volvieron a nominar al presidente estadounidense Donald Trump para recibirlo, resulta simbólico que la homenajeada haya sido Pillay, quien curiosamente se enteró de la noticia estando en un evento en el Tribunal de Nuremberg, donde se forjaron los cimientos del derecho internacional, como apunta The Washington Post.

Navi Pillay nació en Durban en 1941 y creció en la época del apartheid en Sudáfrica. Ella cuenta que, cuando se graduó, ningún estudio de abogados quiso contratarla, porque no incorporaban a personas de ascendencia india. Eso no la detuvo. Terminó convirtiéndose en la primera mujer de su país en conseguir un doctorado en derecho en la Universidad de Harvard y abrió su propia firma legal en 1967 para defender a aquellos activistas que luchaban en ese entonces contra el apartheid, entre ellos Nelson Mandela.

Su carrera como jurista especializada en derechos humanos ha sido prominente. Presidió hacia finales de los noventa el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que concluyó de forma histórica que las violaciones grupales y la violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio.

Entre el 2003 y 2008, fue jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), aquella que en este preciso instante el gobierno de Donald Trump está tratando de desmantelar. De hecho, a las pocas horas de conocerse que había ganado el premio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra dicho tribunal, al cual califica como una amenaza a su soberanía. La CPI, cabe recordar, ha emitido órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la invasión de Ucrania y contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por las acciones de las Fuerzas Armadas de su país en Gaza.

Más recientemente, Pillay presidió la Comisión Internacional de Investigación convocada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación en los territorios palestinos ocupados e Israel, la cual concluyó que lo ocurrido en Gaza califica como genocidio, lo que motivó el rechazo airado del Gobierno Israelí. De ahí que, desde la cuenta oficial en X del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, se haya dicho que “el Comité del Premio Nobel ha perdido su compás moral” y que ha entregado su mayor honor “a una persona que ha construido su carrera inventando y propagando calumnias de sangre contra el único Estado judío que existe”.

Ciertamente hay una toma de postura aquí, de parte del Comité del Nobel, sobre el asunto de Gaza, pero el encuadre que se le ha dado al galardón alude más genéricamente a la necesidad de defender el derecho internacional, y particularmente el de derechos humanos, en un contexto en el cual algunas potencias están poniendo en cuestionamiento la existencia misma de un sistema internacional basado en reglas.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, se refirió a Pillay como “una de las expertas legales más valientes de nuestros tiempos” que ha sido “instrumental en asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean procesados”. Hoy, como jueza de la Corte Internacional de Justicia, está evaluando un caso contra Myanmar por supuestamente cometer genocidio contra el pueblo rohinyá.

Cabe recordar que el año pasado se premió con el Nobel de la Paz a la lideresa opositora cubana María Corina Machado, quien decidió “compartirlo” con Donald Trump.