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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la premio Nobel de la Paz 2026, la reconocida jueza Navanethem "Navi" Pillay. (Fotos: AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la premio Nobel de la Paz 2026, la reconocida jueza Navanethem "Navi" Pillay. (Fotos: AFP).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que la nueva ganadora del Nobel de la Paz, la jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, es una desconocida, llamó “corrupto” al comité del premio y volvió a reclamarlo para sí mismo.

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