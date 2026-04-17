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No es fuerza mayor

“Lo que ha ocurrido en esta elección y la gestión en la ONPE es un reflejo también de la crisis de instituciones en el Perú“.

    Carlos Gallardo Torres
    Por

    Gerente general del Instituto Peruano de Economía y especialista en políticas públicas.

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    (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)
    (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)

    ¿Cómo pudo afirmar el mismo domingo 12 el jefe de la ONPE que los problemas de distribución de material electoral no alterarían los resultados? Se enfocó tal vez solo en los 15 locales, que incluían 211 mesas, que no pudieron instalarse en Lima y que lo hicieron recién el lunes. ¿Y todas las mesas que se instalaron con horas de retraso y la gente que no pudo regresar a votar?

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