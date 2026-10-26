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Otro modelo de gestión

“El sistema de vouchers no es una solución mágica. Es una herramienta para incentivar la competencia por calidad, entre privados y entre público con privados”.

    José Dextre Chacón
    Por

    Presidente de la Universidad Científica del Sur

    jdextre@comercio.com.pe

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    Resumen

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    "Existen casi 400.000 docentes en la educación básica pública, quienes trabajan, aproximadamente, en 55.000 colegios, impactando en casi 8 millones de estudiantes". Ilustración: El Comercio.
    "Existen casi 400.000 docentes en la educación básica pública, quienes trabajan, aproximadamente, en 55.000 colegios, impactando en casi 8 millones de estudiantes". Ilustración: El Comercio.

    La propuesta de transformar la gestión de la educación pública mediante el voucher –que publiqué como columna en El Comercio– ha generado muchos comentarios a favor y en contra, lo que me anima a elaborar esta réplica. Es positivo dialogar sobre diversas alternativas, pero conviene comenzar por definir el problema: según PISA, millones de estudiantes peruanos no adquieren las competencias básicas que necesitan para desenvolverse en la vida. ¿Por qué?

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