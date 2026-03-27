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Radio Bemba, la de mayor sintonía

“Una gran parte de los electores está esperando el consejo de sus cercanos que intuya mejor informados y será Radio Bemba la que determinará quién(es) dará(n) la sorpresa”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.