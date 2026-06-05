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Sánchez vs Fujimori

“Estas correlaciones de votos por los candidatos e indicadores socioeconómicos muestran que la polarización política que hemos visto se refleja en una polarización socioeconómica”.

    Alfredo Thorne
    Por

    Exministro de Economía y Finanzas

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    Una pregunta que surge de la elección de la primera vuelta es: ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los votantes de Sánchez y de Fujimori? Las encuestas nos ofrecen una lectura, pero quisiéramos tener una mayor comprensión. Con este propósito correlacionamos el porcentaje de votos válidos que obtuvo cada candidato a nivel departamental en la primera vuelta con una serie de indicadores socioeconómicos obtenidos de las encuestas de hogares; y las dividimos en cinco categorías—pobreza, bienestar, programas gubernamentales, sectores económicos y gobernabilidad e instituciones—. A mayor correlación, mayor representatividad de éstos indicadores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.