El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Una nueva oportunidad

“El Perú tiene programas y planes nacionales de IA y competitividad que convendría articular mediante programas de transformación productiva, acompañados de formación técnica y evaluación de resultados”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El Perú vuelve a encontrarse ante una oportunidad histórica, ya que la demanda internacional de minerales y las nuevas conexiones comerciales con Asia ofrecen condiciones favorables para impulsar nuestro crecimiento. Sin embargo, la historia nos recuerda que disponer de recursos y oportunidades no garantiza transformarlos en desarrollo sostenible.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?