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La última encuesta

La prohibición de la difusión de encuestas durante la última semana antes de los comicios es una disposición anacrónica, injusta y contraproducente.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Hoy este Diario publica la última encuesta de Datum Internacional que podrá ser de dominio público respecto de la carrera electoral del próximo 12 de abril. A partir de mañana, solo algunas porciones de la población –típicamente los más jóvenes, mejor conectados y de zonas urbanas– tendrán el privilegio de saber cómo van las preferencias ciudadanas a través de encuestas privadas. El resto, la mayoría del país, irá a las urnas a oscuras.

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