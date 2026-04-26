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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El Congreso pródigo

Con gastos desmedidos y favores a sus grupos de interés, los parlamentarios nos dejan una trayectoria fiscal mucho peor de la que encontraron.

    Editorial El Comercio
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    Congreso (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Congreso (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Por cerca de medio año, las elecciones generales han sido el foco principal de atención del país. No es para menos. Estas definen el rumbo de los siguientes cinco años, las prioridades, los actores políticos centrales, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, los comicios pueden servir para distraer la atención de otros asuntos políticos graves que pasan más desapercibidos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.