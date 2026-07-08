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Confianza renovada

La continuidad de Julio Velarde al frente del BCR consolida casi 20 años de estabilidad monetaria, credibilidad internacional y confianza económica para el Perú.

    Editorial El Comercio
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    Keiko Fujimori y Julio Velarde
    Keiko Fujimori y Julio Velarde
    / Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

    Este lunes se dio a conocer que Julio Velarde aceptó la propuesta de Keiko Fujimori de continuar cinco años más al frente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), extendiendo así una de las gestiones más sólidas y respetadas de la historia económica del país. La decisión merece ser celebrada sin reservas: en un contexto regional marcado por la volatilidad, el Perú cuenta con la garantía de continuidad técnica que representa este economista.

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