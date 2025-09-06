1925: Barranco patriótico

Se ha develado en el balneario de Barranco un monumento en homenaje a la victoria de Ayacucho. Se trata de una pirámide de mármol que sostiene un ángel que simboliza la victoria con sus atributos. En la parte superior se lee la inscripción: “Sucre. Ayacucho, 9 de diciembre de 1924”; en la base, hay una placa de bronce representando la escena de la capitulación de Ayacucho. A la derecha, dice Córdova, en la parte superior, y en la base: “Armas a discreción. Paso de vencedores”. A la izquierda dice, La Mar, en la parte superior y en la base una vibrante arenga. H.L.M.