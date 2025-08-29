1925: El “Mercurio peruano”

Víctor Andrés Belaunde es el intelectual que tiene mayor capacidad de convocatoria en nuestro medio. En torno de él se reunieron los mayores talentos de nuestro país y fue posible por ello el lanzamiento de la revista “Mercurio peruano”. Decía Belaunde: “Quisimos fundar una revista de índole nacionalista, pero de un nacionalismo a la manera en que nosotros lo entendemos, basado en el conocimiento de nuestro país. En el Perú no existe corriente nacionalista ni conciencia nacional por nuestro mutuo desconocimiento”. Por eso esta revista es bandera de peruanidad. H.L.M.