1925: El plebiscito de Tacna y Arica

El tema que atrae el interés de los círculos plebiscitarios es la publicación hecha por “La voz del sur” de un editorial de “The Washington Post”, en el que comenta el asunto del plebiscito de la siguiente forma: “La buena fe de Estados Unidos está de por medio en este asunto. Los dos países en disputa recibieron la seguridad de que Estados Unidos cooperará fielmente en la celebración de un plebiscito justo. El general Pershing está cumpliendo la promesa americana, y el pueblo americano lo respaldará”. Este editorial ha provocado intensos comentarios en Arica acerca de la política del Gobierno de Estados Unidos en la situación.