El arribo del buque - escuela argentino, Presidente Sarmiento, a la localidad de Boulogne Sur Mer, donde falleció el general José de San Martín en 1850 y donde se ha levantado un hermoso monumento a su memoria, ha dado motivo para que las autoridades francesas organicen un gran homenaje en recuerdo del prócer argentino al que ha concurrido toda la delegación diplomática de ese país sudamericano y gran cantidad de público pudiendo apreciarse también presencia importante de peruanos y chilenos radicados en Francia. H.L.M.