1925: Jóvenes universitarias

La Federación Femenina Universitaria ha programado una interesante conferencia de la escritora Zoila Aurora Cáceres. El tema versará sobre “El patriotismo de la mujer durante la guerra con Chile”, según el siguiente orden: la mujer luchadora, la mujer generosa, la mujer humanitaria, la mujer inspiradora de los héroes y la mujer pasional. Dadas las grandes dotes intelectuales de la conferencista y la importancia del tema a tratar, es muy seguro que gran cantidad de personas cultas honrarán con su asistencia esta actuación. H.L.M.
