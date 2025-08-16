(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Noticias del plebiscito
Resumen de la noticia por IA
1925: Noticias del plebiscito

1925: Noticias del plebiscito

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Nos informan que los consejeros del general Pershing vienen realizando un estudio todavía más intenso de todas las fases del proceso, recogiendo las observaciones de los expertos. Los chilenos han terminado el proyecto de la inscripción y manifiestan que se encuentran listos para iniciar el plebiscito. Los peruanos actúan con gran tino con la aparente intención de permitir que Pershing dé el primer paso. Se han suspendido por el momento las reuniones y cada grupo delibera siempre dentro de la mayor discreción. Todos coinciden en que Pershing, de manera personal, tendrá que decir la última palabra. H.L.M.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC