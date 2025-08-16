1925: Noticias del plebiscito

Nos informan que los consejeros del general Pershing vienen realizando un estudio todavía más intenso de todas las fases del proceso, recogiendo las observaciones de los expertos. Los chilenos han terminado el proyecto de la inscripción y manifiestan que se encuentran listos para iniciar el plebiscito. Los peruanos actúan con gran tino con la aparente intención de permitir que Pershing dé el primer paso. Se han suspendido por el momento las reuniones y cada grupo delibera siempre dentro de la mayor discreción. Todos coinciden en que Pershing, de manera personal, tendrá que decir la última palabra. H.L.M.