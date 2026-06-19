El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este jueves 18 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

Varios sectores afectados

CORTE DE AGUA EN LIMA

VIERNES 19 DE JUNIO

Ate (1:45 am - 1:45 pm)

Motivo: Incidencia imprevista/reparación en la toma

A.H. Huaycan Zona H

A.H. Huaycan Zona I

A.H. Huaycan Zona S

Santiago de Surco (1:54 am - 1:00 pm)

Motivo: Baja presión/ zona en recuperación

A.H RODRIGO FRANCO, SECT. RODRIGO FRANCO

A.H RODRIGO FRANCO, SECT. VIVA EL PER

A.H LOS VIEDOS

APV BAYER DE SURCO

APV LOS HERALDOS

APV SAN JUAN GRANDE

C.R CASA BLANCA POTRERO RIO HONDO SAN GERONIMO

C.R DINASTIA DE SURCO

URB LOS PARRALES DE SURCO

URB RESID. HONOR Y LEALTAD

URB SAGITARIO

URB SANTA ROSA DE SURCO

URB LAS VIAS DE SAN ANTONIO

URB LAS VIAS

Ate (2:00 am - 6:00 pm)

Motivo: Programación de limpieza y desinfección de reservorio

ASOC. DE PROP LAS TERRAZAS DEL PUEBLO SANTA CLARA

Villa El Salvador (4:30 am - 6:30 pm)

Motivo: Rotura de tubería matriz

A.H. NACIONES UNIDAS

A.H. LOS PORTALES

A.H. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS-PACHACAMAC

AGRU PACHAC SECT 2 PARC A BARRIO 1

ASOC CRISTO DE PACHACAMILLA

San Martín de Porres (5:32 am - 5:00 pm)

Motivo: Rotura de tubería matriz

URB SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL

Punta Negra (5:44 am - 5:00 pm)

Motivo: Reparación de rotura de tubería

P.V CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA NORTE

URB PUNTA NEGRA

URB SANTA ROSA BAJA

Ate (6:00 am - 10:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

A.H HUAYCAN ZONA J AMPLIACION

A.H HUAYCAN ZONA C

A.H HUAYCAN ZONA E

A.H HUAYCAN ZONA F

A.H HUAYCAN ZONA G

A.H HUAYCAN ZONA H

A.H HUAYCAN ZONA I

A.H HUAYCAN ZONA I AMPL.

A.H HUAYCAN ZONA J

A.H HUAYCAN ZONA K

A.H HUAYCAN ZONA K AMPL.

A.H HUAYCAN ZONA L

A.H HUAYCAN ZONA N

A.H HUAYCAN ZONA O

A.H HUAYCAN ZONA P

A.H HUAYCAN ZONA P AMPL

A.H HUAYCAN ZONA Q

A.H HUAYCAN ZONA S

A.H HUAYCAN ZONA S-T

A.H HUAYCAN ZONA T

A.H HUAYCAN ZONA T EL MIRADOR

A.H HUAYCAN ZONA V

A.H HUAYCAN ZONA X

A.H HUAYCAN ZONA Z

ASOC CLAVELES 230, LOS - HUAYCAN ZONA Z

ASOC ENCANTADA, LA - ZONA N HUAYCAN

ASOC FICUS DE HUAYCAN, LOS - ZONA Q

ASOC SAN MARTIN DE PORRES - HUAYCAN ZONA N

Ventanilla (7:00 am - 5:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

ASOC PROFAM PERÚ

Carabayllo (7:00 am - 5:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

ASOC DE PROP D VIV. LOS PORTALES DE C. ETAPA III

ASOC DE PROP NORVISOL

ASOC DE VIV SAN LUIS DE CARABAYLLO

ASOC DE VIV SANTO TOMAS D S PEDRO D CARABAYLLO

ASOC DE VIV VALLE HERMOSO EL MIRADOR II

ASOC DE VIV. EL PINO DE CARABAYLLO

URB ALAMEDA SAN JUAN

URB RESID.SAN ANTONIO

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 2

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 7

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

APV SAN PEDRO DE CARABAYLLO

ASOC D PROP SANTA ROSA DE LIMA

ASOC D PROP SANTA ROSA DE LOMA

ASOC DE VIV 5 DE ENERO SAN PEDRO DE CARABAYLLO

ASOC DE VIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO

C.P LA MOLINA DE SAN DIEGO

C.P SAN PEDRO

H.U ARBOLEDA DE CARABAYLLO I

P.V LA FLORESTA I

P.V LA FLORESTA II

P.V LOS FICUS

P.V SANTA MARIA SANTA INES

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5

URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 7

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

ASOC DE VIV AMPLIACION LAS PRADERAS D C. II ETAPA

ASOC DE VIV EL NAZARENO

ASOC DE VIV LA CHACRITA

ASOC DE VIV LAS ORQUIDEAS DE CARABAYLLO

ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO

ASOC DE VIV LOS JAZMINES D S PEDRO D C. I ETAPA

ASOC DE VIV LOS JAZMINES D S PEDRO D CARAB II ET

ASOC DE VIV LOS LAURELES D SA PEDRO D CARABAYLLO

ASOC DE VIV MONTERRICO

ASOC DE VIV MONTERRICO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO

ASOC DE VIV SAN FELIPE DE CARABAYLLO

ASOC DE VIV SANTA RITA

P.V LAS DALIAS

P.V. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO II ETAPA

San Juan de Lurigancho (8:00 am - 10:55 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

A.H EL DORADO

A.H HUANTA

A.H SAN JUAN BAUTISTA

AGRU ANDRÉS AVELINO CACERES

AGRU LAS PALMERAS II

AGRU LOS ARTESANOS

AGRU MEDALLA MILAGROSA

AGRU NUEVA ESPERANZA

AGRU VIRGEN DE FATIMA SECTOR B

APV LOS JARDINES DEL BOSQUE

ASOC LA PLANICIE

ASOC LOS PINOS

ASOC SAN PABLO

URB CANTO REY

URB SAN CARLOS

URB SAN GABRIEL

URB SEMI RUSTICA CANTO GRANDE

SÁBADO 20 DE JUNIO

Ate (3:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

P.V. ANDRES AVELINO CACERES - ESQ PIEROLA

Puente Piedra (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

A.H CRUZ DE CHILLON VALLE ENSENADA MZ. M N O P Q

A.H VIRGEN DE FATIMA

A.H VIRGEN DE FATIMA AMPLIACION

Ate (8:00 am - 10:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio