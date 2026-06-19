Resumen

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Corte de agua en Lima: reportes de Sedapal de último minuto, zonas afectadas, horarios y más | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima: reportes de Sedapal de último minuto, zonas afectadas, horarios y más | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este jueves 18 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

Varios sectores afectados
Varios sectores afectados

CORTE DE AGUA EN LIMA

VIERNES 19 DE JUNIO

Ate (1:45 am - 1:45 pm)

Motivo: Incidencia imprevista/reparación en la toma

  • A.H. Huaycan Zona H
  • A.H. Huaycan Zona I
  • A.H. Huaycan Zona S

Santiago de Surco (1:54 am - 1:00 pm)

Motivo: Baja presión/ zona en recuperación

  • A.H RODRIGO FRANCO, SECT. RODRIGO FRANCO
  • A.H RODRIGO FRANCO, SECT. VIVA EL PER
  • A.H LOS VIEDOS
  • APV BAYER DE SURCO
  • APV LOS HERALDOS
  • APV SAN JUAN GRANDE
  • C.R CASA BLANCA POTRERO RIO HONDO SAN GERONIMO
  • C.R DINASTIA DE SURCO
  • URB LOS PARRALES DE SURCO
  • URB RESID. HONOR Y LEALTAD
  • URB SAGITARIO
  • URB SANTA ROSA DE SURCO
  • URB LAS VIAS DE SAN ANTONIO
  • URB LAS VIAS

Ate (2:00 am - 6:00 pm)

Motivo: Programación de limpieza y desinfección de reservorio

  • ASOC. DE PROP LAS TERRAZAS DEL PUEBLO SANTA CLARA

Villa El Salvador (4:30 am - 6:30 pm)

Motivo: Rotura de tubería matriz

  • A.H. NACIONES UNIDAS
  • A.H. LOS PORTALES
  • A.H. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
  • A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS-PACHACAMAC
  • AGRU PACHAC SECT 2 PARC A BARRIO 1
  • ASOC CRISTO DE PACHACAMILLA

San Martín de Porres (5:32 am - 5:00 pm)

Motivo: Rotura de tubería matriz

  • URB SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL

Punta Negra (5:44 am - 5:00 pm)

Motivo: Reparación de rotura de tubería

  • P.V CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA NORTE
  • URB PUNTA NEGRA
  • URB SANTA ROSA BAJA

Ate (6:00 am - 10:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • A.H HUAYCAN ZONA J AMPLIACION
  • A.H HUAYCAN ZONA C
  • A.H HUAYCAN ZONA E
  • A.H HUAYCAN ZONA F
  • A.H HUAYCAN ZONA G
  • A.H HUAYCAN ZONA H
  • A.H HUAYCAN ZONA I
  • A.H HUAYCAN ZONA I AMPL.
  • A.H HUAYCAN ZONA J
  • A.H HUAYCAN ZONA K
  • A.H HUAYCAN ZONA K AMPL.
  • A.H HUAYCAN ZONA L
  • A.H HUAYCAN ZONA N
  • A.H HUAYCAN ZONA O
  • A.H HUAYCAN ZONA P
  • A.H HUAYCAN ZONA P AMPL
  • A.H HUAYCAN ZONA Q
  • A.H HUAYCAN ZONA S
  • A.H HUAYCAN ZONA S-T
  • A.H HUAYCAN ZONA T
  • A.H HUAYCAN ZONA T EL MIRADOR
  • A.H HUAYCAN ZONA V
  • A.H HUAYCAN ZONA X
  • A.H HUAYCAN ZONA Z
  • ASOC CLAVELES 230, LOS - HUAYCAN ZONA Z
  • ASOC ENCANTADA, LA - ZONA N HUAYCAN
  • ASOC FICUS DE HUAYCAN, LOS - ZONA Q
  • ASOC SAN MARTIN DE PORRES - HUAYCAN ZONA N

Ventanilla (7:00 am - 5:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • ASOC PROFAM PERÚ

Carabayllo (7:00 am - 5:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • ASOC DE PROP D VIV. LOS PORTALES DE C. ETAPA III
  • ASOC DE PROP NORVISOL
  • ASOC DE VIV SAN LUIS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV SANTO TOMAS D S PEDRO D CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV VALLE HERMOSO EL MIRADOR II
  • ASOC DE VIV. EL PINO DE CARABAYLLO
  • URB ALAMEDA SAN JUAN
  • URB RESID.SAN ANTONIO
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 2
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 7

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • APV SAN PEDRO DE CARABAYLLO
  • ASOC D PROP SANTA ROSA DE LIMA
  • ASOC D PROP SANTA ROSA DE LOMA
  • ASOC DE VIV 5 DE ENERO SAN PEDRO DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO
  • C.P LA MOLINA DE SAN DIEGO
  • C.P SAN PEDRO
  • H.U ARBOLEDA DE CARABAYLLO I
  • P.V LA FLORESTA I
  • P.V LA FLORESTA II
  • P.V LOS FICUS
  • P.V SANTA MARIA SANTA INES
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5
  • URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 7

Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • ASOC DE VIV AMPLIACION LAS PRADERAS D C. II ETAPA
  • ASOC DE VIV EL NAZARENO
  • ASOC DE VIV LA CHACRITA
  • ASOC DE VIV LAS ORQUIDEAS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV LOS JAZMINES D S PEDRO D C. I ETAPA
  • ASOC DE VIV LOS JAZMINES D S PEDRO D CARAB II ET
  • ASOC DE VIV LOS LAURELES D SA PEDRO D CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV MONTERRICO
  • ASOC DE VIV MONTERRICO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV SAN FELIPE DE CARABAYLLO
  • ASOC DE VIV SANTA RITA
  • P.V LAS DALIAS
  • P.V. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO II ETAPA

San Juan de Lurigancho (8:00 am - 10:55 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • A.H EL DORADO
  • A.H HUANTA
  • A.H SAN JUAN BAUTISTA
  • AGRU ANDRÉS AVELINO CACERES
  • AGRU LAS PALMERAS II
  • AGRU LOS ARTESANOS
  • AGRU MEDALLA MILAGROSA
  • AGRU NUEVA ESPERANZA
  • AGRU VIRGEN DE FATIMA SECTOR B
  • APV LOS JARDINES DEL BOSQUE
  • ASOC LA PLANICIE
  • ASOC LOS PINOS
  • ASOC SAN PABLO
  • URB CANTO REY
  • URB SAN CARLOS
  • URB SAN GABRIEL
  • URB SEMI RUSTICA CANTO GRANDE

SÁBADO 20 DE JUNIO

Ate (3:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • P.V. ANDRES AVELINO CACERES - ESQ PIEROLA

Puente Piedra (7:00 am - 7:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • A.H CRUZ DE CHILLON VALLE ENSENADA MZ. M N O P Q
  • A.H VIRGEN DE FATIMA
  • A.H VIRGEN DE FATIMA AMPLIACION

Ate (8:00 am - 10:00 pm)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • ASOC SEGUNDO MERCADO LOPEZ - ESQ PIEROLA
  • ASOC UPIS 26 DE MAYO - ESQ PIEROLA
  • ASOC VALLE DEL MANTARO DEL PERU - ESQ PIEROLA
  • COOP RAMIRO PRIALE LTDA - ESQ PIEROLA
  • P.V ANDRES AVELINO CACERES - ESQ PIEROLA