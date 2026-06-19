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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este jueves 18 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
VIERNES 19 DE JUNIO
Ate (1:45 am - 1:45 pm)
Motivo: Incidencia imprevista/reparación en la toma
- A.H. Huaycan Zona H
- A.H. Huaycan Zona I
- A.H. Huaycan Zona S
Santiago de Surco (1:54 am - 1:00 pm)
Motivo: Baja presión/ zona en recuperación
- A.H RODRIGO FRANCO, SECT. RODRIGO FRANCO
- A.H RODRIGO FRANCO, SECT. VIVA EL PER
- A.H LOS VIEDOS
- APV BAYER DE SURCO
- APV LOS HERALDOS
- APV SAN JUAN GRANDE
- C.R CASA BLANCA POTRERO RIO HONDO SAN GERONIMO
- C.R DINASTIA DE SURCO
- URB LOS PARRALES DE SURCO
- URB RESID. HONOR Y LEALTAD
- URB SAGITARIO
- URB SANTA ROSA DE SURCO
- URB LAS VIAS DE SAN ANTONIO
- URB LAS VIAS
Ate (2:00 am - 6:00 pm)
Motivo: Programación de limpieza y desinfección de reservorio
- ASOC. DE PROP LAS TERRAZAS DEL PUEBLO SANTA CLARA
Villa El Salvador (4:30 am - 6:30 pm)
Motivo: Rotura de tubería matriz
- A.H. NACIONES UNIDAS
- A.H. LOS PORTALES
- A.H. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
- A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS-PACHACAMAC
- AGRU PACHAC SECT 2 PARC A BARRIO 1
- ASOC CRISTO DE PACHACAMILLA
San Martín de Porres (5:32 am - 5:00 pm)
Motivo: Rotura de tubería matriz
- URB SAN DIEGO 2DA ET. VIPOL
Punta Negra (5:44 am - 5:00 pm)
Motivo: Reparación de rotura de tubería
- P.V CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA NORTE
- URB PUNTA NEGRA
- URB SANTA ROSA BAJA
Ate (6:00 am - 10:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H HUAYCAN ZONA J AMPLIACION
- A.H HUAYCAN ZONA C
- A.H HUAYCAN ZONA E
- A.H HUAYCAN ZONA F
- A.H HUAYCAN ZONA G
- A.H HUAYCAN ZONA H
- A.H HUAYCAN ZONA I
- A.H HUAYCAN ZONA I AMPL.
- A.H HUAYCAN ZONA J
- A.H HUAYCAN ZONA K
- A.H HUAYCAN ZONA K AMPL.
- A.H HUAYCAN ZONA L
- A.H HUAYCAN ZONA N
- A.H HUAYCAN ZONA O
- A.H HUAYCAN ZONA P
- A.H HUAYCAN ZONA P AMPL
- A.H HUAYCAN ZONA Q
- A.H HUAYCAN ZONA S
- A.H HUAYCAN ZONA S-T
- A.H HUAYCAN ZONA T
- A.H HUAYCAN ZONA T EL MIRADOR
- A.H HUAYCAN ZONA V
- A.H HUAYCAN ZONA X
- A.H HUAYCAN ZONA Z
- ASOC CLAVELES 230, LOS - HUAYCAN ZONA Z
- ASOC ENCANTADA, LA - ZONA N HUAYCAN
- ASOC FICUS DE HUAYCAN, LOS - ZONA Q
- ASOC SAN MARTIN DE PORRES - HUAYCAN ZONA N
Ventanilla (7:00 am - 5:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- ASOC PROFAM PERÚ
Carabayllo (7:00 am - 5:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- ASOC DE PROP D VIV. LOS PORTALES DE C. ETAPA III
- ASOC DE PROP NORVISOL
- ASOC DE VIV SAN LUIS DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV SANTO TOMAS D S PEDRO D CARABAYLLO
- ASOC DE VIV VALLE HERMOSO EL MIRADOR II
- ASOC DE VIV. EL PINO DE CARABAYLLO
- URB ALAMEDA SAN JUAN
- URB RESID.SAN ANTONIO
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 2
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 7
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- APV SAN PEDRO DE CARABAYLLO
- ASOC D PROP SANTA ROSA DE LIMA
- ASOC D PROP SANTA ROSA DE LOMA
- ASOC DE VIV 5 DE ENERO SAN PEDRO DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO
- C.P LA MOLINA DE SAN DIEGO
- C.P SAN PEDRO
- H.U ARBOLEDA DE CARABAYLLO I
- P.V LA FLORESTA I
- P.V LA FLORESTA II
- P.V LOS FICUS
- P.V SANTA MARIA SANTA INES
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 5
- URB SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 7
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- ASOC DE VIV AMPLIACION LAS PRADERAS D C. II ETAPA
- ASOC DE VIV EL NAZARENO
- ASOC DE VIV LA CHACRITA
- ASOC DE VIV LAS ORQUIDEAS DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LAS PRADERAS DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV LOS JAZMINES D S PEDRO D C. I ETAPA
- ASOC DE VIV LOS JAZMINES D S PEDRO D CARAB II ET
- ASOC DE VIV LOS LAURELES D SA PEDRO D CARABAYLLO
- ASOC DE VIV MONTERRICO
- ASOC DE VIV MONTERRICO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV SAN FELIPE DE CARABAYLLO
- ASOC DE VIV SANTA RITA
- P.V LAS DALIAS
- P.V. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO II ETAPA
San Juan de Lurigancho (8:00 am - 10:55 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H EL DORADO
- A.H HUANTA
- A.H SAN JUAN BAUTISTA
- AGRU ANDRÉS AVELINO CACERES
- AGRU LAS PALMERAS II
- AGRU LOS ARTESANOS
- AGRU MEDALLA MILAGROSA
- AGRU NUEVA ESPERANZA
- AGRU VIRGEN DE FATIMA SECTOR B
- APV LOS JARDINES DEL BOSQUE
- ASOC LA PLANICIE
- ASOC LOS PINOS
- ASOC SAN PABLO
- URB CANTO REY
- URB SAN CARLOS
- URB SAN GABRIEL
- URB SEMI RUSTICA CANTO GRANDE
SÁBADO 20 DE JUNIO
Ate (3:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- P.V. ANDRES AVELINO CACERES - ESQ PIEROLA
Puente Piedra (7:00 am - 7:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H CRUZ DE CHILLON VALLE ENSENADA MZ. M N O P Q
- A.H VIRGEN DE FATIMA
- A.H VIRGEN DE FATIMA AMPLIACION
Ate (8:00 am - 10:00 pm)
Motivo: Limpieza de reservorio
- ASOC SEGUNDO MERCADO LOPEZ - ESQ PIEROLA
- ASOC UPIS 26 DE MAYO - ESQ PIEROLA
- ASOC VALLE DEL MANTARO DEL PERU - ESQ PIEROLA
- COOP RAMIRO PRIALE LTDA - ESQ PIEROLA
- P.V ANDRES AVELINO CACERES - ESQ PIEROLA