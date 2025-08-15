1925: Radio en los trenes

Una vez más, Alemania toma la delantera en lo relativo a la tecnología. Se ha establecido un servicio de radiotelegrafía en los trenes que hacen el recorrido entre Hamburgo y Berlín. Se trata de un nuevo sistema de telefonía sin hilos que permite a los pasajeros llamar o recibir llamadas de quienes están suscritos al servicio desde cualquier otro punto de Alemania. El éxito de este servicio hace que muy pronto se utilice también en todas las demás líneas de ese país. No nos resulta fácil describir los aspectos técnicos que han logrado esta verdadera maravilla en favor del público. H.L.M.