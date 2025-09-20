Si no lo viéramos, creeríamos que estamos soñando o que hemos leído una de las historias de Julio Verne. Sabemos que en Estados Unidos ya hay vuelos comerciales que unen diversas localidades de esa nación, pero ahora en México se ha despertado también una ola de entusiasmo y se invierten grandes capitales en la adquisición de aeroplanos para transporte de personas y carga. Sabemos de buena fuente que la idea es realizar vuelos entre México y Estados Unidos y viceversa. Otros empresarios están viendo la posibilidad de crear una línea aérea entre México, Cuba y Panamá. H.L.M.