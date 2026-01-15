1926: Anuncios de hoy

1 ) No hay nada más eficaz para asegurar el porvenir que hacerse de una casa propia para vivir sin tener que pensar en la eterna cuestión del alquiler. Con 15 soles al mes, Ud. puede comprar un terreno en Lima cerca de la avenida Alfonso Ugarte.

2 ) Automóviles Chrysler: tenemos el agrado de participar al público en general que la Chrysler Sales Corporation de Detroit nos ha nombrado sus únicos distribuidores para el Perú y que en este mes recibiremos el primer lote de estos automóviles que tan populares se han hecho en el mundo por su buena calidad, elegancia y demás condiciones que los hacen los preferidos.