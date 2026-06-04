1926: Centenario del colegio San Luis Gonzaga

Ayer se dio comienzo a las fiestas organizadas en esta ciudad con motivo de celebrarse el primer centenario de la fundación del Colegio de San Luis Gonzaga. Conforme al programa confeccionado al efecto, se realizó en la avenida General Salas la carrera de bicicletas, organizada por dicho plantel, en la que fue clasificado como vencedor el alumno sanluisiano Abigail Quijandría, quien cubrió la distancia hasta la Avenida de la Victoria en nueve minutos, un segundo y un quinto; entró de segundo Arturo Tolmos, que guardaba una distancia de 120 metros del primero; inmediatamente después llegó a la meta Manuel Cancino.

Ayer se dio comienzo a las fiestas organizadas en esta ciudad con motivo de celebrarse el primer centenario de la fundación del Colegio de San Luis Gonzaga. Conforme al programa confeccionado al efecto, se realizó en la avenida General Salas la carrera de bicicletas, organizada por dicho plantel, en la que fue clasificado como vencedor el alumno sanluisiano Abigail Quijandría, quien cubrió la distancia hasta la Avenida de la Victoria en nueve minutos, un segundo y un quinto; entró de segundo Arturo Tolmos, que guardaba una distancia de 120 metros del primero; inmediatamente después llegó a la meta Manuel Cancino.