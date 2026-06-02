1926: Información de la policía

Tres noticias policiales. La primera: Porfirio Carras informó al guardia Valverde, de la Sexta Compañía, que varias herramientas que dejó en la casa de Adolfo Ríos desaparecieron sin que tenga sospechas sobre el autor del robo. La segunda: hubo un descarrilamiento en la línea del tranvía de Lima a Magdalena, obstruyendo el tráfico por más de media hora; una cuadrilla de reparadores solucionó el problema. La tercera: ayer hubo un choque a media cuadra del Portal de Botoneros entre el carro eléctrico 3, manejado por José Armas, y el automóvil piloteado por Jesús Estigma.

Tres noticias policiales. La primera: Porfirio Carras informó al guardia Valverde, de la Sexta Compañía, que varias herramientas que dejó en la casa de Adolfo Ríos desaparecieron sin que tenga sospechas sobre el autor del robo. La segunda: hubo un descarrilamiento en la línea del tranvía de Lima a Magdalena, obstruyendo el tráfico por más de media hora; una cuadrilla de reparadores solucionó el problema. La tercera: ayer hubo un choque a media cuadra del Portal de Botoneros entre el carro eléctrico 3, manejado por José Armas, y el automóvil piloteado por Jesús Estigma.