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1926: Información de la policía

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
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    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Tres noticias policiales. La primera: Porfirio Carras informó al guardia Valverde, de la Sexta Compañía, que varias herramientas que dejó en la casa de Adolfo Ríos desaparecieron sin que tenga sospechas sobre el autor del robo. La segunda: hubo un descarrilamiento en la línea del tranvía de Lima a Magdalena, obstruyendo el tráfico por más de media hora; una cuadrilla de reparadores solucionó el problema. La tercera: ayer hubo un choque a media cuadra del Portal de Botoneros entre el carro eléctrico 3, manejado por José Armas, y el automóvil piloteado por Jesús Estigma.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.