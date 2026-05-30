1926: El plebiscito de Tacna y Arica

Dos de los puntos señalados para la ubicación de las Juntas de Inscripción y Votación en el plebiscito de Tacna y Arica son los pueblos de Putre y Belén, los más aislados y remotos en el territorio plebiscitario, y situados en la Cordillera de los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A ellos solo es posible llegar después de largas y peligrosas jornadas a caballo por caminos que solo permiten avanzar cuatro o cinco kilómetros por hora, pero hasta allí han llegado y se encuentran cumpliendo su patriótica labor las delegaciones peruanas ante las Juntas de Inscripción y Votación.

Dos de los puntos señalados para la ubicación de las Juntas de Inscripción y Votación en el plebiscito de Tacna y Arica son los pueblos de Putre y Belén, los más aislados y remotos en el territorio plebiscitario, y situados en la Cordillera de los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A ellos solo es posible llegar después de largas y peligrosas jornadas a caballo por caminos que solo permiten avanzar cuatro o cinco kilómetros por hora, pero hasta allí han llegado y se encuentran cumpliendo su patriótica labor las delegaciones peruanas ante las Juntas de Inscripción y Votación.