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1926 el plebiscito de tacna y arica noticia 7

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1926: El plebiscito de Tacna y Arica

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    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Dos de los puntos señalados para la ubicación de las Juntas de Inscripción y Votación en el plebiscito de Tacna y Arica son los pueblos de Putre y Belén, los más aislados y remotos en el territorio plebiscitario, y situados en la Cordillera de los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A ellos solo es posible llegar después de largas y peligrosas jornadas a caballo por caminos que solo permiten avanzar cuatro o cinco kilómetros por hora, pero hasta allí han llegado y se encuentran cumpliendo su patriótica labor las delegaciones peruanas ante las Juntas de Inscripción y Votación.

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