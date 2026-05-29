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1926: Tacna

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    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El fermento de agitaciones continúa aquí, debido a los nuevos apedreos de casas de peruanos que se han verificado anoche, acompañados estos ataques de disparos de revólver, los cuales, aunque en su mayoría han sido hechos al aire, han contribuido al estado de agitación. Todos estos casos han sido comunicados a los norteamericanos, quienes están trasmitiendo las quejas a Arica para que se tome la actitud correspondiente por intermedio del comité de quejas. La comisión está recibiendo, igualmente, numerosos y extensos informes de los distritos rurales.

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