1926: Conferencia de la Cruz Roja

Se inauguró ayer la segunda conferencia panamericana de la Cruz Roja, con asistencia de 250 delegados extranjeros en representación de más de 30 países. El presidente Coolidge pronunció un discurso dando la bienvenida a los delegados en que dijo que la Cruz Roja era una organización popular en el verdadero sentido de la palabra, porque “las enfermedades de la humanidad son comunes a todas las naciones”. La reina de España ha enviado un mensaje a la conferencia deseándole el más feliz resultado y haciendo votos por la paz.

Se inauguró ayer la segunda conferencia panamericana de la Cruz Roja, con asistencia de 250 delegados extranjeros en representación de más de 30 países. El presidente Coolidge pronunció un discurso dando la bienvenida a los delegados en que dijo que la Cruz Roja era una organización popular en el verdadero sentido de la palabra, porque “las enfermedades de la humanidad son comunes a todas las naciones”. La reina de España ha enviado un mensaje a la conferencia deseándole el más feliz resultado y haciendo votos por la paz.