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1926: El aniversario 150 de Estados Unidos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Estados Unidos, por medio de la inauguración de una vistosa exposición en Filadelfia, ha comenzado la celebración del 150 aniversario de su independencia, que durará hasta el 30 de noviembre. Veinte mil personas tomaron parte en la inauguración oficial de la exposición y pasaron momentos de diversa impresión, ya que llovió bastante en la mañana, aunque el sol brilló más tarde y el acto fue exitoso. Kellog y Hoover pronunciaron discursos en nombre del gobierno y el alcalde Kendrick en el de la municipalidad. A pesar del mal tiempo, el día estuvo lleno de ardor patriótico.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.