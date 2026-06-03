1926: La muerte de un peruano en Tacna

Los bárbaros atropellos que cometen las pandillas chilenas organizadas en Tacna y Arica por el gobierno de Santiago han tenido ayer un trágico desenlace con la muerte de don Manuel Espinoza, quien fue agredido en estos días por una pandilla de matones que Chile sostiene y alienta en las provincias detentadas de Tacna y Arica. Nosotros, como peruanos, protestamos por el bárbaro atropello del que fue una trágica víctima nuestro compatriota en Tacna y como miembros de la humanidad protestamos por el asesinato de un hombre.

Los bárbaros atropellos que cometen las pandillas chilenas organizadas en Tacna y Arica por el gobierno de Santiago han tenido ayer un trágico desenlace con la muerte de don Manuel Espinoza, quien fue agredido en estos días por una pandilla de matones que Chile sostiene y alienta en las provincias detentadas de Tacna y Arica. Nosotros, como peruanos, protestamos por el bárbaro atropello del que fue una trágica víctima nuestro compatriota en Tacna y como miembros de la humanidad protestamos por el asesinato de un hombre.