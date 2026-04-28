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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Razones para la irrigación de Olmos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Según lo expuesto por el ingeniero, señor Charles W. Sutton, jefe de estas obras, se ha escogido el departamento de Lambayeque para la realización de esta irrigación por la extensión de terrenos eriazos, cuya ubicación permite aprovechar de la mejor manera los recursos acuíferos de esta región de la costa. El ingeniero Charles W. Sutton estimó que los terrenos que son susceptibles de regadío en el departamento alcanzan las 300.000 hectáreas, sin incluir las 100.000 hectáreas que están ubicadas en lo que él llamó la zona marítima.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.