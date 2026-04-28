1926: Razones para la irrigación de Olmos

Según lo expuesto por el ingeniero, señor Charles W. Sutton, jefe de estas obras, se ha escogido el departamento de Lambayeque para la realización de esta irrigación por la extensión de terrenos eriazos, cuya ubicación permite aprovechar de la mejor manera los recursos acuíferos de esta región de la costa. El ingeniero Charles W. Sutton estimó que los terrenos que son susceptibles de regadío en el departamento alcanzan las 300.000 hectáreas, sin incluir las 100.000 hectáreas que están ubicadas en lo que él llamó la zona marítima.

Según lo expuesto por el ingeniero, señor Charles W. Sutton, jefe de estas obras, se ha escogido el departamento de Lambayeque para la realización de esta irrigación por la extensión de terrenos eriazos, cuya ubicación permite aprovechar de la mejor manera los recursos acuíferos de esta región de la costa. El ingeniero Charles W. Sutton estimó que los terrenos que son susceptibles de regadío en el departamento alcanzan las 300.000 hectáreas, sin incluir las 100.000 hectáreas que están ubicadas en lo que él llamó la zona marítima.