1926: Trágico accidente

A las cinco de la tarde del día de ayer un modesto y honrado trabajador perdió la vida en la forma inesperada que pasamos a relatar. Venía en un carro eléctrico de la Alameda de los Descalzos don Ramón Cuyutupa Vásquez, natural de Junín, de 26 años, quien se dispuso a descender en la esquina de Copacabana y Miranda para dirigirse a su domicilio. En el instante de poner el pie en el suelo, se desprendió un alambre del alumbrado eléctrico que cayó precisamente sobre la cabeza de este pobre hombre, quien instintivamente cogió el alambre para quitárselo de encima, y quedó en esta actitud electrizado.

A las cinco de la tarde del día de ayer un modesto y honrado trabajador perdió la vida en la forma inesperada que pasamos a relatar. Venía en un carro eléctrico de la Alameda de los Descalzos don Ramón Cuyutupa Vásquez, natural de Junín, de 26 años, quien se dispuso a descender en la esquina de Copacabana y Miranda para dirigirse a su domicilio. En el instante de poner el pie en el suelo, se desprendió un alambre del alumbrado eléctrico que cayó precisamente sobre la cabeza de este pobre hombre, quien instintivamente cogió el alambre para quitárselo de encima, y quedó en esta actitud electrizado.