Entre cifras y pantallas

El 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad peruana vuelve su mirada hacia una cruda realidad: la persistencia de la violencia de género en sus múltiples formas. Y los datos más recientes no ofrecen consuelo.

Según el INEI, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes 2024) revela que el 52% de mujeres entre 15 y 49 años en el Perú ha sufrido violencia de su esposo o compañero. De esa estadística, el 48,9% reportó violencia psicológica, el 26,7% física, y el 5,2% de tipo sexual, pero la violencia no se limita a agresiones no letales. Entre el 2015 y octubre del 2025, se dieron 1.464 feminicidios, que en promedio sería 146 feminicidios al año.

Esta cifra, además, evidencia una tendencia creciente: en los primeros diez meses de este año el CEM apoyó a más de 140 mil víctimas de violencia.

En medio de estas cifras alarmantes, el cine vuelve a ser un espacio de reflexión social. Durante la segunda semana del 37° Festival de Cine Europeo en Lima, se proyectó “Estrella de África” (AfricaStar, 2023), del cineasta chipriota Adonis Florides.

El filme narra la historia de tres generaciones de mujeres cuyas vidas quedan fracturadas por la conducta destructiva de un hombre. Esto dialoga con la realidad peruana de forma desgarradora: los ciclos de violencia, el miedo a denunciar, la dependencia económica y emocional, mostrando cómo el daño emocional y la violencia pueden transmitirse silenciosamente entre madres, hijas y nietas.

Así, más allá de la ficción, “Estrella de África” funciona como un recordatorio urgente de que la violencia de género no es un hecho aislado, sino un problema estructural que exige políticas públicas sólidas, justicia efectiva y una transformación social profunda.