Hablar del suicidio: un paso para prevenirlo

Cada 10 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, fecha que nos recuerda la urgencia de reflexionar sobre una realidad silenciada en nuestro país. Solo en enero del 2025, el Sistema de Información de Defunciones reportó 74 casos de suicidio, cifra que evidencia que este no es un tema aislado, sino un desafío que el país no enfrenta con la seriedad necesaria.

La ideación suicida raramente ocurre de manera repentina; es un sufrimiento sostenido que se agrava en una sociedad donde persiste el estigma. El temor al juicio impide que muchas personas soliciten apoyo oportuno, reduciendo sus posibilidades de acceder a atención adecuada.

A este contexto se suma la desinformación sobre salud mental. En el Perú persiste la tendencia a invalidar el sufrimiento emocional y considerar que solo se debe acudir al psicólogo en situaciones graves. Sin embargo, la prevención debería comenzar antes, con educación en salud mental e incorporación de psicólogos en escuelas y centros comunitarios.

La carencia de personal capacitado y la escasa inversión refuerzan la idea de que la salud mental es secundaria. Esta indiferencia genera consecuencias directas: menos espacios de prevención, menor acceso a psicoterapia y más ciudadanos enfrentando el sufrimiento en silencio.

Comprender esta realidad exige reconocerla, pero también cuestionar las políticas actuales y exigir estrategias preventivas efectivas. Hablar responsablemente del suicidio no promueve el acto: es el primer paso para prevenirlo.