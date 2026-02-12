Año Nuevo Chino 2026: estas son las actividades culturales para celebrar esta festividad

Resumen

Habrá actividades culturales, talleres, charlas y espectáculos abiertos al público que será de acceso libre, previa inscripción.
Por Redacción EC

Del 10 al 17 de febrero, el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) celebrará el Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Año del Caballo de Fuego, con una agenda llena de actividades culturales, talleres, charlas y espectáculos abiertos al público que será de acceso libre, previa inscripción.

