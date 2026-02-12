Año Nuevo Chino 2026: estas son las actividades culturales para celebrar esta festividad

Del 10 al 17 de febrero, el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) celebrará el Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Año del Caballo de Fuego, con una agenda llena de actividades culturales, talleres, charlas y espectáculos abiertos al público que será de acceso libre, previa inscripción.

La programación incluye talleres de artes tradicionales chinas, conferencias sobre astrología y feng shui, experiencias gastronómicas, activaciones en espacios públicos y un evento central con danzas del dragón y los leones chinos, una de las manifestaciones más representativas de esta festividad milenaria.

“Cada vez más peruanos se interesan por conocer la cultura asiática y sus tradiciones, y desde el Instituto Confucio de la PUCP buscamos seguir acercando estos saberes a la comunidad a través de experiencias culturales abiertas, educativas y de encuentro intercultural”, Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la PUCP.

Actividades destacadas

Viernes 13 de febrero | Evento central del Año Nuevo Chino 2026

Gran celebración cultural con danzas del dragón y los leones chinos, música tradicional, exhibiciones de artes marciales y activaciones culturales.

Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar: Campus PUCP (Av. Universitaria 1801, San Miguel)

Lunes 16 de febrero | Charla de Feng Shui

Charla presencial con recomendaciones prácticas para armonizar los espacios y prepararse energéticamente para el inicio del Año del Caballo de Fuego.

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Campus PUCP

Martes 17 de febrero | Escritura de nombres en chino

Descripción: Activación cultural en la que docentes del Instituto Confucio escribirán nombres en chino, acercando al público a la lengua y caligrafía tradicional.

Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Lugar: Plaza San Miguel