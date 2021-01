10 de 11

Asimismo, la autoridad provincial señaló que en dicha costumbre no existe el principio de autoridad. “Es una costumbre bastante polémica donde las autoridades no intervienen. La población participa de manera individual y voluntaria, no hay responsables; de nada sirvieron las advertencias, es algo espontáneo. Allí no hay principio de autoridad. Las personas están con los ánimos caldeados, no se puede, es difícil controlar. Por radio se dieron las indicaciones y prohibiciones, pero no se obedece, no hay responsables de esta actividad”, finalizó el alcalde de Canas. (Foto: captura de video/ Moisés Bustamante Gamarra)