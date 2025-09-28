Cada vez más peruanos eligen Australia como destino para estudiar. Solo el año pasado, alrededor de 2.400 viajaron para seguir maestrías o pregrados. La minería, que representa el 13,6 % del PBI australiano, respalda la solidez de su oferta académica en ingeniería y sostenibilidad, áreas de gran interés para estudiantes y profesionales peruanos.

Treinta empresas australianas participaron en el Pabellón de Australia, junto a instituciones educativas como la Facultad de Minería de Curtin University, The University of Queensland —a través del Sustainable Minerals Institute— y el Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM).

“Australia comparte con el Perú la esencia minera y, a través de su educación, abre caminos hacia un futuro sostenible”, mencionó Jorge López Palma, Gerente de Negocios de Austrade.

Según el Australian Bureau of Statistics, la minería representa aproximadamente el 13,6 % del PBI australiano, lo que refuerza el valor de su oferta académica especializada para profesionales y estudiantes peruanos.

Las universidades participantes, todas incluidas en el ranking QS de las mejores del mundo, ofrecen formación teórica de alto nivel combinada con prácticas en operaciones reales, fomentan la innovación sostenible y facilitan el acceso a redes profesionales internacionales que impulsan la empleabilidad global.

Actualmente, el Banco de Crédito del Perú ofrece una campaña con descuentos a peruanos que desean financiar una maestría en la siguiente lista de universidades australianas. Cabe indicar que, dentro del Top 10 mundial de facultades de ingeniería y minería, se encuentran la University of New South Wales (UNSW) y la University of Western Australia (UWA):

ANU – The Australian National University – Reconocida por su investigación de clase mundial y liderazgo en ciencias de la tierra. CQU – Central Queensland University – Destaca por su enfoque práctico y fuerte conexión con la industria minera. CU – Curtin University – Hogar de uno de los programas de ingeniería minera más prestigiosos del mundo. DU – Deakin University – Innovadora en ingeniería y gestión de recursos naturales. ECU – Edith Cowan University – Reconocida por sus programas aplicados y vínculos con empresas del sector recursos. MU – Macquarie University – Famosa por su enfoque en sostenibilidad y tecnologías emergentes. MU – Murdoch University – Especialista en ciencia de materiales y gestión ambiental para minería. QUT – Queensland University of Technology – Integración de investigación avanzada con formación profesional. TU – Torrens University – Programas flexibles y enfoque en liderazgo global. UN – University of Newcastle – Reconocida por su excelencia en ingeniería y geociencias. UNSW S – University of New South Wales – Líder mundial en ingeniería minera y energías renovables. UWA – The University of Western Australia – Destacada por su cercanía a importantes operaciones mineras y su excelencia académica.

Por otro lado, también pueden postular a la Beca Bicentenario de Pronabec, un apoyo integral que cubre todos los gastos de estudio en programas de posgrado.