Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A woman driving a car use your smartphone to view a map showing your travel route and use the application to get to the destination.
A woman driving a car use your smartphone to view a map showing your travel route and use the application to get to the destination.
Por Redacción EC

Las tecnologías de ruteo impulsadas por inteligencia artificial permitieron a los usuarios de Lima ahorrar más de 1.18 millones de horas en un solo año, según el más reciente white paper global de Yango, compañía tecnológica global que digitaliza servicios urbanos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

IA generó más de 1.1 millones de horas de ahorro en tránsito en Lima
Perú

IA generó más de 1.1 millones de horas de ahorro en tránsito en Lima

“Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales
Historias

“Bailé en la Candelaria embarazada para regalarle ese esfuerzo a la Virgen y a mi hija”: las historias de fe y resistencia detrás de los caporales

Sismo de magnitud 4.0 estremeció Áncash la mañana de hoy
Ancash

Sismo de magnitud 4.0 estremeció Áncash la mañana de hoy

¿Cuál fue el epicentro? Temblor en Perú hoy, 19 de febrero según reportes de IGP
Perú

¿Cuál fue el epicentro? Temblor en Perú hoy, 19 de febrero según reportes de IGP