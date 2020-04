La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto informó que se elevaron a 206 los casos positivos de coronavirus en la región. De ellos, 2 pacientes provienen del centro poblado indígena San Lorenzo - distrito de Barranca en Datem del Marañón. Además, hay 1 en Requena y 1 en Inahuaya, de la provincia de Ucayali.

La Diresa Loreto dio a conocer que existe preocupación en San Lorenzo - Datem del Marañón, en donde vive un gran grupo de indígenas. En esa zona se hicieron ayer 43 pruebas, resultando 33 positivos y 10 negativos.

El líder indígena awajún Ismael Pérez Petsa aseguró que el centro de salud de San Lorenzo no cuenta con área de aislamiento, que los profesionales de salud no cuentan con EPP - equipos de protección personal y que no hay medicamentos.

“El coronavirus llegó a San Lorenzo, capital de la diversidad de los pueblos indígenas - chapra, awajún, kichua, shawi, achuar, candoshi, wampis, siwilu y cocama - cocamilla, donde no existe garantías por la vida de los hermanos indígenas. Muchos indígenas se fueron para sus chacras por temor a ser contagiados y lo que todo era temor, ahora es una realidad. El coronavirus está entre nosotros y estas personas contagiadas que están con aislamiento domiciliario ya tuvieron contacto con otras personas. Ya hemos pedido a las autoridades un plan de contingencia”, dijo Pérez Petsa.

Asimismo, en Inahuaya, situada en la provincia de Ucayali y Requena, se presentaron un caso en cada zona, donde los pacientes están en aislamiento domiciliario.

Las autoridades locales anunciaron que harán respetar la inmovilización social obligatoria por Semana Santa, y que han tomado algunas medidas para mayor control en la vigilancia social para evitar el incremento de casos.

El gobernador de la región Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, informó que viene trabajando articuladamente con el Ejecutivo para que la población acate algunas restricciones.

“El COVID- 19, está llegando a todo Loreto, y los casos aumentarán si no existe aislamiento social porque la población no está tomando conciencia. Nosotros estamos tomando algunas medidas con los alcaldes distritales de Iquitos, para que existan algunas restricciones en los horarios de atención, donde existe aglomeración de personas”, sostuvo.

Diresa precisó que existen 17 personas hospitalizadas y 4 fueron dadas de alta pero continuarán en cuarentena.

