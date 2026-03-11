Resumen

Hemofilia
La falta y demora en la entrega de medicamentos esenciales para personas con hemofilia A y hemofilia B viene generando una cadena de consecuencias que ya trascienden el ámbito clínico y alcanzan el empleo, la educación y la estabilidad emocional de cientos de familias peruanas. Frente a este escenario, la Asociación Peruana de Hemofilia (ASPEH) lanzó el Censo situacional “¿Cómo estamos?”, una herramienta que busca recoger evidencia directa y sistematizada del impacto del desabastecimiento en los últimos seis meses. La iniciativa está dirigida a pacientes y cuidadores atendidos tanto en el Ministerio de Salud (MINSA) como en el EsSalud.

