Bruno Giuffra y Alonso Segura discutieron por cifras del MTC

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, se enfrascó en una discusión vía redes sociales con el ex ministro de Economía del gobierno de Ollanta Humala, Alonso Segura, que no solo incluyó la difusión de cuadros y términos técnicos, sino críticas a la labor de ambos como funcionarios del Estado.

Todo empezó con una crítica por parte de Alonso Segura al MTC por señalar que el 2017 este sector tuvo su segundo peor porcentaje de ejecución de presupuesto modificado para cerrar el año (PIM) en casi una década. "(Fue) solo superior al 2016, también debido a este gobierno", escribió en su cuenta de Twitter.

Esto preocupa porque presupuesto 2018 del MTC es casi 70% mayor (en S/ 4 mil millones) al monto ejecutado 2017. Panamericanos están tercerizados, pero aún así, ¿tendremos otro año de Perro del Hortelano? ¿Acapara presupuesto, no lo usa y recorta o transfiere a último minuto?(4/4) — Alonso Segura Vasi (@alosegura) 17 de enero de 2018

A continuación, compartió cuadros en los cuales señala que la ejecución del PIM habría sido menor a la cifra oficial que maneja el MTC si se toman en cuenta las transferencias del MTC para los Panamericanos en diciembre del año pasado.

"Esto preocupa porque el presupuesto del 2018 del MTC es casi 70% mayor al monto ejecutado del 2017 [...] Tendremos otro año de perro del hortelano? ¿Acapara presupuesto, no lo usa y recorta o transfiere a último minuto?", manifestó el ex ministro.

En respuesta, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, también tomó Twitter y se dirigió a Segura para decirle que había "razones detrás de las transferencias" que el ex ministro cuestionó.

Le faltó señalar algunas razones detrás de las transferencias. Ejemplo, los pésimos contratos q hizo que imposibilitaron ejecución: Línea 2, Chinchero, etc sumado a toda la lacra de corrupción que dejaron duplicando la planilla del estado. Todo tiene una razón Exministro. (1/2) — Bruno Giuffra (@bgiuffra) 17 de enero de 2018

"Ejemplo, los pésimos contratos que hizo que imposibilitaron su ejecución: Línea 2, Chinchero, etc., sumado a toda la lacra de corrupción que dejaron duplicando la planilla del Estado [...] Para no hablar del 108% en sus licitaciones, las que bajamos al 90% en este Gobierno. Todo tiene su razón, ex ministro", añadió Giuffra.

Luego compartió un cuadro en el cual mostró que la variación anual del monto ejecutado de inversión pública con unas declaraciones que atribuyó al ex ministro de Economía, Alfredo Thorne: "Aquí una gráfica que explica la responsabilidad del señor Segura en el frenazo de la inversión pública".

Segura no se quedó callado y acusó a Giuffra de aceptar, a través de su explicación, que "ha manipulado cifras de ejecución para esconder la gestión más ineficiente del MTC en una década y engañar a la población".

2. Yo he sido el primero en entender las deficiencias del Estado en materia de contrataciones e infraestructura. Por eso en mi gestión se implementaron reformas de APPs y contrataciones. Y dijimos no a pedidos lesivos como el que su gobierno aceptó en adenda de Chinchero (2/6) — Alonso Segura Vasi (@alosegura) 17 de enero de 2018

"Escribir 'los pésimos contratos que hizo' en referencia personal a mí es mentir y difamar. Yo no participé en ninguno de esos contratos ni licitaciones. Usted lo sabe", añadió.

