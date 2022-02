resumen del caso

Presunto acuerdo ilícito entre el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo, ex funcionarios del MTC y ejecutivos de Odebrecht para que en el 2011 la constructora ganara la obra del metro de Lima, tramos 1 y 2. Barata reconoció que la constructora desembolsó US$ 8 millones en coimas por el proyecto. Sin embargo, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la empresa brasileña, dijo meses después que el pago ilícito superó los US$ 24 millones. Según la fiscalía, Cuba habría recibido más de US$ 7 millones. Aún no se ha identificado a la totalidad de funcionarios que se beneficiaron con estos pagos.