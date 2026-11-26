La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe que declara procedente la Denuncia Constitucional N.° 019-2026-2031 (ex 591), presentada contra la expresidenta Dina Boluarte por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.

El informe recibió 19 votos a favor y corresponde a la denuncia interpuesta por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. Los hechos atribuidos a Boluarte están relacionados con su actuación cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La denuncia se refiere a la presunta contratación irregular de Víctor Hugo Torres Merino, amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria, como proveedor de los programas sociales Qali Warma y PAIS. Según la acusación, las contrataciones habrían superado los S/ 41.000.

La presunta conducta delictiva está vinculada al delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

Otras denuncias aprobadas y archivadas

Durante la misma sesión, la comisión, presidida por Daniel Varas Seguin (Juntos por el Perú), también aprobó, con 13 votos a favor y dos en contra, el informe que declara procedente la Denuncia Constitucional N.° 041-2026-2031 (ex 508), presentada por Tomás Aladino Gálvez Villegas contra cinco exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La denuncia está relacionada con una presunta interferencia en un proceso pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional y con la reapertura de un procedimiento administrativo disciplinario que habría concluido.

A los exintegrantes se les atribuye una presunta infracción de los incisos 2 y 13 del artículo 139 de la Constitución, así como la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y avocamiento ilegal de procesos en trámite.