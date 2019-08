Contradicciones entre Castañeda, OAS y exfuncionaria edilicia

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio declaró por primera vez ante el equipo especial Lava Jato el pasado 5 de agosto del 2019. En esa diligencia, respondió 99 preguntas, de las cuales solo aceptó el ofrecimiento de la empresa brasileña OAS para aportar en su campaña municipal del 2014.

“Él [Leo Pinheiro, expresidente ejecutivo de OAS] me dijo que quería ayudarme en la campaña. Yo le dije: ‘ya, está bien, gracias’. No le dije nada más”, respondió a la fiscalía. Añadió que Martín Bustamante, su hombre de confianza y funcionario en sus tres gestiones, “no me dio cuenta” de la recepción del dinero ofrecido por OAS.

El Comercio accedió a la declaración completa que brindó el exalcalde hace dos semanas, así como a los interrogatorios que respondió Giselle Zegarra, quien fue gerenta de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima en la gestión de Castañeda. La exfuncionaria declaró tres veces: el 17, 18 de julio y el 6 de agosto pasados.

Este Diario pudo comparar las respuestas que Castañeda y Zegarra dieron a los fiscales con la que también brindó Pinheiro ante el equipo especial hace unos meses en Brasil.

En estos testimonios, se encontraron contradicciones en sus respuestas sobre cuatro temas. El primer punto es sobre los aportes a la campaña municipal del 2014, en la que Castañeda logró ganar la Alcaldía de Lima por tercera vez.

En el segundo tema en el que no existen coincidencias es respecto a la presunta coordinación ilícita que habrían realizado Castañeda y OAS para que la constructora no firmara el contrato del Proyecto Río Verde, que estaba en ejecución desde el período de Susana Villarán, y así el fideicomiso de US$74,5 millones que se había destinado para ese proyecto fuera utilizado para el ‘by-pass’ de 28 de Julio.

El tercer punto en el que existen distintas versiones entre los tres interrogados es sobre las reuniones que hubo en un local de Castañeda, ubicado en La Molina, donde se habría tratado la firma de una adenda para incrementar el peaje de Línea Amarilla.

Un cuarto punto es sobre los esfuerzos de Zegarra y Pinheiro por retrasar la firma del contrato del proyecto Río Verde, y que quedaron evidenciados en las conversaciones de WhatsApp que ambos intercambiaron en el 2014. Castañeda ha negado que conocía estos mensajes.

—Descargos—

En diálogo con este Diario, Percy Huaroc, abogado de Zegarra, negó que su patrocinada conociera sobre los supuestos aportes de OAS.

“Ella desconocía de dinero alguno, antes, durante y después de las reuniones”, dijo. También negó que haya sido una intermediaria entre la constructora y Castañeda.

“No nos olvidemos que ella sí conocía a OAS, trabajaba para OAS, […] [pero] ella ni conocía lo que iba a tratar Bustamante ni lo que iba a tratar Castañeda”, agregó.

Por su parte, Bryan Werner Kabsther, abogado de Castañeda, indicó que no se iba a pronunciar por este caso. “No discuto con la prensa los términos de la defensa que yo hago en mi trabajo”, sostuvo.