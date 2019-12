La Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial dispuso solicitar a las autoridades de Estados Unidos el “arresto provisorio” con fines de extradición contra la ex primera dama Eliane Karp. También se realizará el mismo pedido a Israel contra Avraham Dan On, quien fue asesor de seguridad del entonces presidente Alejandro Toledo, en el marco del proceso judicial que se les sigue por el Caso Ecoteva.

Ambos requerimientos deben ser analizados por la Corte Suprema, que decidirá si procede o no la formalización de la extradición de Dan On y de Karp.

Según la resolución a la que accedió El Comercio, el tribunal dispuso cursar oficio a las autoridades judiciales de Israel, donde radica actualmente Dan On. Además, ordenó formar el cuaderno de extradición activa a fin de que comparezca ante la justicia peruana.

Resolución de la Cuarta Sala de Reos Libres que proceso el Caso Ecoteva contra el expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avi Dan On.

Cabe precisar que el Perú no posee Tratado de Extradición con Israel, por lo que el requerimiento contra Dan On podría no prosperar. Por ello, en el documento judicial se invoca al “principio de reciprocidad” para con el gobierno israelí.

Este miércoles, precisamente, la Corte Suprema analizará un pedido de recusación contra los magistrados de la Cuarta Sala Penal para Reos Libres que fue interpuesta por el abogado Roberto Su, defensa legal de Toledo y Karp.

-Reos contumaces-

Para reforzar el requerimiento, la Cuarta Sala emitió una segunda resolución declarando “reos contumaces” a los acusados Alejandro Toledo, Eliane Karp y Dan On, por mostrarse reacios a comparecer ante la justicia peruana.

En esa línea, según el documento judicial, contra ellos persiste una orden de prisión preventiva dictada en el marco del Caso Ecoteva, donde son procesados por el delito de lavado de activos.

Ante ello, reiteraron las órdenes de búsqueda y captura internacional y que se reactualice sus antecedentes penales.

Resolución de la Cuarta Sala de Reos Libres que proceso el Caso Ecoteva contra el expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avi Dan On.

-Qué dice la defensa-

Roberto Su, abogado de Toledo y Karp, dijo a El Comercio que los magistrados de la Cuarta Sala deben ser apartados del proceso judicial debido a que han incorporado elementos de convicción fuera del plazo que tenía la fiscalía y que no le fue notificado. Esto, en referencia a las declaraciones en colaboración eficaz del empresario Josef Maiman y Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú.

Su Rivadeneyra agregó que la Corte Suprema les negó el derecho de informar este miércoles sus alegatos para sustentar la recusación contra los magistrados.

“Hay antecedentes en nuestro caso donde se nos ha permitido informar, pero ahora la Sala Suprema nos ha invocado un artículo donde dice que solo se informa en casos de apelaciones, casación o consulta y según su trascendencia. Ahora nos dice que nuestro caso no es relevante”, indicó.

Por su parte, el abogado Gerardo Widauski, defensa legal de Avi Dan On, manifestó que pese a haber formulado serías objeciones por graves vicios procesales de la acusación hasta la fecha la Sala Penal “no resuelve dichas objeciones, pero curiosamente si ha resuelto en forma acelerada el pedido de extradición” de su patrocinado.

Respecto del principio de reciprocidad que invoca la resolución judicial sobre Dan On, aseveró que este no es aplicable “ya que el Perú anteriormente extraditó a un ciudadano israelí (que vivía en Perú), solo se aplicaría si se solicitará la extradición de un ciudadano peruano lo cual no es el caso”.