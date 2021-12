Conforme a los criterios de Saber más

Miguel Ángel Espinoza, expresidente de la Comité de Selección de la Licitación Pública del proyecto Puente Tarata III de Provías-MTC, afirmó -el viernes- ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que sufrió “hostigamiento laboral”. También, denunció que la viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fabiola Caballero -junto al abogado Alex Starost Gutiérrez – lo obligaron a levantar su secreto de las comunicaciones y se le amenazó con abrirle un proceso administrativo y denunciarlo ante la Fiscalía.

Según narró, esto sucedió la tarde del 1 de diciembre luego de denunciarse que votó en contra de otorgar la buena pro al consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien durante el proceso de selección acudió a Provías Descentralizado del MTC y visitó al entonces secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.

Ante los congresistas manifestó que aquel día por la mañana fue citado a una reunión en la que participó Caballero Sifuentes, el director de Provías, el jefe de asesoría legal y otros. Fue entonces que la viceministra le presentó “a un asesor que él se hizo llamar investigador”. Se trataba del abogado Alex Starost Gutiérrez, remarcó. Este le pidió que relatara delante de todos todo lo que había pasado en el proceso.

“Pero en la tarde me vuelven a llamar, y el señor (Alex Starost) me obliga a que yo levante el secreto de las comunicaciones, ante lo que yo les digo, encantado, pero que se haga dentro de la ley ¿no? Nosotros vivimos en un estado de derecho y yo quisiera que se respete eso, si hay alguna autoridad competente que se me levante, no tengo ningún inconveniente en ese sentido; ante lo que él me replica y me amenaza que me abrirá un proceso administrativo y me va a denunciar a la fiscalía”, declaró.

Posterior a ello, dijo, “se metieron a sacar copia de todo” lo que había en su computadora. Todo ello, añadió, lo puso en conocimiento del ministro de Transportes, Juan Francisco Silva Villegas.

“Yo considero que es un hostigamiento laboral porque si bien es un bien público las computadoras hay que guardar las formas porque a mi jefe de mi área no se le avisó que se iba a revisar mi computadora”, exclamó.

Bruno Pacheco, Karelim López y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, no acudieron a la citación de la Comisión de Fiscalización y volverán a ser convocados. Además, en la sesión, por mayoría se aprobó solicitar al Pleno, facultades de comisión investigadora por 90 días.

Las reuniones con el Presidente

Alex Starost es un abogado que se presenta como consultor en obras públicas y arbitrajes.

Según el registro electrónico de visitas de Palacio de Gobierno, se reunió hasta en seis oportunidades con el presidente Pedro Castillo, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre último.

El 1 de diciembre, cuando participó en la reunión en el MTC, se reunió con el mandatario a las 10:37 de la noche. Este encuentro duró cerca de una hora.

El 1 de diciembre, día en Miguel Ángel Espinoza, expresidente de la Comité de Selección de la Licitación Pública del proyecto Puente Tarata III, fue citado a una reunión con la Viceministra del MTC y Alex Starost, el abogado visitó por la noche al presidente Pedro Castillo.

En el estudio jurídico donde trabaja, se señala que el abogado es árbitro y asesor legal, miembro del directorio de la Cámara Mercosur (Cámara de Comercio de las Américas - Perú), magister en administración pública, entre otros.

Se indica que emite opiniones técnicas – legales sobre presuntas irregularidades en las inversiones que efectúa el Estado o su validación. “A su vez, soy consultor externo en contrataciones públicas a nivel nacional e internacional en diversos procesos de selección relacionados a inversiones privadas y públicas”, indica sobre sí mismo.

Fue una “pregunta”

El Comercio se comunicó con la viceministra del MTC, Fabiola Caballero Sifuentes, quien reconoció a El Comercio que hubo una reunión con Espinoza, pero dijo que no se le obligó a nada, sino que se le preguntó. Agregó que su participación fue para acelerar los controles de investigación.

“En aras de la transparencia, (se le dijo) si usted estaría dispuesto, para efectos de que demuestre usted que ha sido correctamente ese proceso, usted estaría dispuesto a presentar una carta, de voluntad propia, diciendo que está dispuesto a mostrar sus comunicaciones en caso sea solicitado, así fue la pregunta. Él dijo textualmente no, porque esto es una exigencia legal y cuando la ley me lo ida yo lo haré, así respondió”, narró la funcionaria.

Según Caballero, su intervención fue para ver qué es lo que había sucedido luego que los medios periodísticos dieron a conocer que el proyecto del Puente Tarata había tenido problemas. Además, afirmó que debido a su cargo, tenía que asegurar que se activen los sistemas de control y que se brinde la información necesaria.

“Los funcionarios del MTC no podrían hacer eso (ingresar a su computadora), eso es imposible. No creo que tampoco lo haya dicho, pero pareciera que hubiera quedado un cabo suelto y él ha tenido que indicar, entendería, que ha sido fiscalía”, anotó.

Al ser consultada por la presencia del abogado Alex Starost Gutiérrez en la reunión con los funcionarios implicados en el Proyecto Puente Tarata III, aseveró que fue porque este “es un experto en la temática de contratación y él ha brindado un asesoramiento de cómo es que este proceso de contrataciones es un proceso correcto o incorrecto” y cuáles son los temas para activar todos los actos de control .

Este Diario también se le preguntó desde cuándo el abogado trabaja con el MTC, la viceministra respondió que eso se lo preguntáramos a Starost, ya que era una situación “de estrategia política hacia arriba”.

“Eso tendrían que preguntarle a él, le pediría por favor, entendería de que, era parte de una estrategia política hacia arriba ¿no? Le pediría de que en este tipo de situaciones (…) él nos ha brindado una asesoría de los aspectos, del conocimientos que él tiene, como sabe, él suele salir a los medios de comunicaciones hablando constantemente de la lucha contra la corrupción”, explicó.

Respecto a quién llamó a Starost a la reunión, dio por finalizada la llamada, argumentando que “estoy ingresando a una reunión” y que acudiéramos a su despacho más tarde. Se le indicó que también habíamos hecho la solicitud de descargos a través del área de prensa.

Dice no ser “asesor”

Si bien Fabiola Caballero no respondió sobre quién convocó a Alex Starost a la reunión, fue el mismo abogado el que confirmó a El Comercio que la viceministra lo citó, pero negó que sea “asesor”.

“ Sí, es cierto. Yo me constituyo allí a un requerimiento de la viceministra de Transporte para efectuar una investigación sobre temas de corrupción y pueda soportar para el esclarecimiento de posible corrupción de licitación en el proceso de Tarata ”, dijo.

Según el abogado, cuando se encontraba con la viceministra le solicitó que vengan los tres miembros del comité para una reunión delante de todos. Allí, explicaron que tenían diferencias de posiciones jurídicas con respecto a una votación en minoría y en mayoría, pero que terminó con el resultado de un ganador, quedó consentido y suscribieron un contrato.

“Entonces, yo les digo, señores, si ustedes dicen que son personas honorables entonces, sométanse de manera voluntaria a levantar sus comunicaciones para ver si han tenido relaciones con contratistas, con lobistas, con gestores, para el proceso que fueron designados desde el 23 de abril hasta la fecha que suscribieron contrato o posteriormente”, afirmó.

El abogado Alex Starost Guitérrez se reunió con el presidente Pedro Castillo y también fue convocado al MTC para el caso Puente Tarata III.

El abogado se refirió a la profesión y trayectoria de Espinoza indicando que “no es ingeniero”, que nadie se ha percatado que es contador, y que habría que ver si tiene experiencia en ingeniería de puentes.

En otro momento, remarcó que fue convocado “libremente sin compromiso de antes” y que “yo no soy asesor, yo tengo la carta que me requiere”.

Al pedir detalles sobre los términos de la carta que lo convocaba a la reunión, el abogado calificó ello como una “pregunta impropia” y argumentó que se quiere dar un cariz político a un caso que debe ser analizado desde el punto de vista técnico. Aseveró que el OSCE también tiene un “problema” y debe ser investigado por “dar respuestas genéricas para esa situación”.

“Lo que están verificando es la validez de los emisores y nadie ha verificado si realmente lo que dice ese emisor realmente se ejecutó a la fecha”, anotó.

Al preguntársele por qué es que la viceministra lo llama, aseguró que es porque “soy una persona pública contra la corrupción”. “Yo soy responsable de todos los descubrimientos de corrupción, por eso es que no he cobrado honorarios, yo soy limpio”, afirmó.

Sobre las seis reuniones que sostuvo con Pedro Castillo, respondió que fueron “porque el presidente de la República necesita saber sobre el tema de la corrupción de este país, lo que tiene que cambiar”.

Agregó que el mandatario “está preocupado de los niveles de corrupción”, de esta “campaña” y que no se quiere discutir a nivel técnico. “Yo le pregunto, usted por qué no ha dicho que este (Miguel Espinoza) no tiene experiencia en temas de ingeniería y por qué lo nombraron presidente de un comité a un contador?”, cuestionó.

Concluyó la conversación reiterando que todo se trata de un tema “político”.