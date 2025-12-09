Exclusiva con Belaúnde y Vargas Llosa EN VIVO | Siempre a las Ocho

En esta edición de Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, la periodista entrevista a dos figuras clave del panorama político y cultural. Primero, el escritor y periodista Álvaro VargasL losa analiza el rumbo electoral, habla del legado de su padre MarioVargasLlosa a ocho meses de su partida, y opina sobre el clima político actual.
Luego, en el set, el candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa responde sin filtros sobre el ataque que sufrió, sus propuestas de campaña y su visión del Perú rumbo al 2026. ¿A qué candidato apoyará Vargas Llosa? ¿Qué piensa Belaunde sobre el futuro del país? Descúbrelo en esta nueva entrega de análisis, revelaciones y entrevistas exclusivas.