Exclusiva con Belaúnde y Vargas Llosa EN VIVO | Siempre a las Ocho

En esta edición de Siempre a las Ocho con Milagros Leiva, la periodista entrevista a dos figuras clave del panorama político y cultural. Primero, el escritor y periodista Álvaro VargasL losa analiza el rumbo electoral, habla del legado de su padre MarioVargasLlosa a ocho meses de su partida, y opina sobre el clima político actual. Luego, en el set, el candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa responde sin filtros sobre el ataque que sufrió, sus propuestas de campaña y su visión del Perú rumbo al 2026. ¿A qué candidato apoyará Vargas Llosa? ¿Qué piensa Belaunde sobre el futuro del país? Descúbrelo en esta nueva entrega de análisis, revelaciones y entrevistas exclusivas.

Fuerte terremoto de 7,6 en Japón genera alerta de tsunami en el Pacífico

Firmas chinas de gafas inteligentes buscan conquistar el mercado mundial

Joven muere tras ingresar al recinto de una leona en un zoológico de Brasil

Hong Kong: Incendio devastador en Tai Po deja 12 muertos y decenas de heridos

Tragedia en Villa El Salvador: Joven muere atropellada por bus fuera de ruta

Puente Piedra: Policía pierde el control de su motocicleta y muere atropellado en la Panamericana Norte

MIDAGRI impulsa riego tecnificado en Puno y beneficia a familias de Yocará y Tusini Grande

San Borja: Cámaras registran ataque a balazos de sicario contra colectivero

La Tinka: descubre los números ganadores del sorteo del 07 de diciembre

La Tinka: descubre los números ganadores del sorteo del 03 de diciembre

Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres tras más de dos años de romance

La Tinka: conoce a los ganadores del sorteo del 30 de noviembre

Alianza Lima pidió dejar sin efecto la expulsión de Carlos Zambrano

Polémica en África: DT de Nigeria denuncia brujería en derrota ante Congo

Peruano Llontop retiene el título con brutal nocaut en el FFC

Farfán elogia a Guerrero y el ‘Depredador’ admite que extraña jugar con la ‘Foquita’

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

