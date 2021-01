Conforme a los criterios de Saber más

Por Cecilia Rosales (editora de Política), Fernando Vivas (periodista) y Ariana Lira (periodista)

El presidente Francisco Sagasti brindó una amplia entrevista a El Comercio, en la que trató sobre la crisis sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, los conflictos sociales y otros temas de coyuntura. Además, se pronunció sobre sus asesores y afirmó que “no es un gobierno del Partido Morado”.

El mandatario también respondió dos preguntas enviadas por nuestros suscriptores sobre la constitucionalidad o no de la norma que permite a la Sunat acceder a cuentas bancarias con un monto igual o mayor a los S/10.000 y sobre su visión de país para los próximos 20 años.

—Fernando Vivas [FV]: El 15 de noviembre, el líder de su partido, Julio Guzmán, planteó el retorno de Martín Vizcarra. Vimos ese día un comunicado de la bancada morada que negaba esa posibilidad. ¿Usted discrepó con Guzmán sobre esto?

Hay dos perspectivas diferentes. Una cosa es el partido como tal, que está en un proceso electoral a punto de iniciar, y otra cosa es la bancada, que está involucrada en negociaciones continuas con otros partidos. Si la perspectiva fuera exactamente igual, sería un milagro.

—FV: Usted es un hombre de planeamiento, ha trabajado en el área de planeamiento del Banco Mundial, y para planificar se necesita tener a gente que piense con uno y por uno. Nos gustaría saber, por transparencia, quiénes son algunos de los que lo están acompañando en esa tarea de pensar país.

En primer lugar, el Gabinete. Una de las cosas que los presidentes debemos hacer todo el tiempo es escuchar a nuestros ministros. En segundo lugar, como usted dice, yo tengo una ventaja, y es que me he pasado muchos años pensando no solo en el país o en su futuro, sino también en cómo se gestiona con una visión de futuro, con planeamiento estratégico. Lo he hecho en diferentes lugares, entonces algo conozco del tema. Y cuando alguien conoce algo de tema, lo que hace es buscar consejos puntuales. Yo llamó a distintas personas. Por ejemplo, una de las personas a las que llamo es al señor Max Hernández. Él es una de las personas claves que me ayudan en ese grupo. En fin, como él hay muchísimas otras personas…

—Ariana Lira [AL]: ¿Quiénes son sus asesores?

Una de las ventajas que tengo es que a mí siempre me ha gustado aprender de los jóvenes. Tengo un grupo de jóvenes, algunos de ellos han trabajado conmigo diez años, como Lucía Málaga, que hemos escrito libros juntos. Está también Giaccomo Ugarelli, un joven especialista en relaciones internacionales que tiene una de las cosas que son más extrañas, que es criterio.

—Cecilia Rosales [CR]: ¿Alguien del Partido Morado?

Bueno, Giaccomo Ugarelli era miembro del Partido Morado. Del Partido Morado solo tengo a Carlo Magno Salcedo.

—AL: ¿Descarta que sea un gobierno del Partido Morado?

No es un gobierno del Partido Morado .

— CR: Volviendo al pasado, su antecesor tuvo una asistente que lo grabó, hubo una serie de circunstancias complicadas dentro de su despacho presidencial, que ahora usted ocupa. ¿Ha hecho un barrido en su despacho o algo para protegerse frente a eso?

No tengo que protegerme de la gente que confío. En segundo lugar, nosotros no estamos haciendo nada indebido. Si no se hace público es porque son materias de políticas que puedan tener un impacto, pero tarde o temprano se van a hacer públicas, yo no tengo ningún problema en eso. Más adelante, si alguien hubiera grabado y saca cualquier cosa, se va a aburrir tremendamente, porque lo único que va a encontrar son temas de trabajo vinculados al desarrollo y al futuro del país, nada más que eso.

PARTICIPACIÓN

Los suscriptores de El Comercio preguntan

Como parte de esta entrevista exclusiva, El Comercio trasladó al presidente Sagasti dos preguntas que nuestros suscriptores nos hicieron llegar a través de nuestras plataformas digitales.

—Alberto Montagne Vidal pregunta: ¿Qué piensa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que permite a la Sunat acceder a cuentas bancarias con un monto igual o mayor a los S/10.000?

Yo no pienso sobre inconstitucionalidad o constitucionalidad, yo no soy un constitucionalista. Lo que piense yo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad es prácticamente irrelevante. En 1970, fui a la primera reunión a la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], conozco los detalles, lo que hace, cómo opera. Y uno de los temas que plantea es la posibilidad de acceder a información sobre cuentas bancarias y eso es un estándar en otras partes del mundo. Yo no veo por qué algunas personas se rasgan las vestiduras. Si es constitucional o no, que lo decidan los constitucionalistas. Si es razonable o no, a mí sí me parece razonable . Yo no veo ningún problema en tener ese tipo de información . A mí no me preocupa, yo he declarado mis bienes y estoy seguro de que ustedes lo han hecho. ¿Qué tenemos que ocultar?

—Carlos Hoyos Vértiz pregunta: ¿Cuál es su visión del Perú para los próximos 20 años? ¿Qué país del mundo tomaría como ejemplo para imitar?

Ninguno. El Perú tiene posibilidades extraordinarias que no tienen otros países. No hay ningún país del mundo que tenga una extraordinaria diversidad de recursos naturales como la tenemos nosotros. Tenemos 85 de las 107 zonas ecológicas posibles del mundo; tenemos una variedad y una diversidad biológica y ecológica absolutamente envidiable; diversidad y una gran variedad de recursos minerales. El Perú ha sido por excelencia un país polimetálico, otros países tienen minas que son solo de cobre o plomo. El Perú, en cada mina, tiene de todo. Un país que tiene recursos de agua, recursos de energía, que tiene suelos, que tiene bosques, que tiene pesquería. Yo que he trabajado en Corea [del Sur], he trabajado en Singapur, veo lo que ellos tienen o no tienen, y me doy cuenta de la enorme riqueza. La diferencia central está en la educación y en la investigación. Estamos entrando a la sociedad del conocimiento y nosotros estamos muy atrasados, muy muy atrasados. Pero tenemos una ventaja: la ventaja de lo que los gringos llaman el ‘latecomer’, el que viene después. ¿Por qué? Porque si somos inteligentes, podemos aprender de las experiencias de otros. Y aquellos, como yo, que he tenido el privilegio de, por ejemplo, ser presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y haber visto lo que han hecho los rusos, los chinos, los coreanos, los japoneses, los brasileños, los norteamericanos, los canadienses, sabemos lo que se puede hacer en nuestro país desde donde estamos, y que se puede dar un salto significativo. En veinte años, si el Perú logra unir esa riqueza extraordinaria de recursos naturales con el conocimiento y la educación, no nos gana nadie.

