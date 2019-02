Héctor Becerril: en manos de Ética y la Subcomisión de Acusaciones

La Comisión de Ética aprobó ayer abrir indagación preliminar al congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) por presunta infracción a los artículos 2, 3, 4 y 7 del Código de Ética Parlamentaria, sobre los principios y normas de conducta de los legisladores.

La decisión fue tomada por unanimidad con los votos de Marco Miyashiro, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, Úrsula Letona (Fuerza Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular), Eloy Narváez (Alianza para el Progreso) y Hernando Cevallos (Frente Amplio).

La denuncia contra Becerril fue presentada por el congresista Marco Arana (Frente Amplio). Esta responde a una declaración de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien asegura haber entregado sobornos al congresista fujimorista para que este garantice que la empresa que ella asesoraba, Constructora CRD Filial Perú, se mantuviera a cargo de las obras de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo, cuyo licitación obtuvo en el 2017.

1. ¿Cuál es el procedimiento que seguirá la denuncia contra Becerril?

En la etapa de indagación preliminar, la Comisión de Ética pedirá a Becerril que presente sus descargos en un plazo de 10 días. Luego, el equipo técnico elaborará un informe de calificación. Si pasa a fase de investigación, se realizarán audiencias con los involucrados, que tomarían hasta 20 días, dijo la presidenta de Ética, Janet Sánchez (PpK).

2. ¿Qué otras denuncias afronta Becerril en el Congreso?

Se han presentado otras dos denuncias por el mismo caso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: una del Frente Amplio y otra de Nuevo Perú. El presidente de la subcomisión, César Segura (Fuerza Popular), dijo que no las priorizará y que continuará revisando cada caso por orden de llegada.

3. ¿Cuál es la postura de la bancada de Fuerza Popular?

La bancada fujimorista se reunirá hoy para decidir qué posición adoptará en este caso, informó la congresista Milagros Salazar. Ella –así como lo hizo el vocero de FP, Carlos Tubino– negó que su grupo blinde a Becerril. Agregó que el legislador está dispuesto a que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones.

4. Sus vínculos con el CNM y el ex juez Hinostroza

Becerril fue denunciado constitucionalmente en julio del año pasado por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias por presuntamente interferir en la elección del presidente del CNM en el 2017. El caso no prosperó. También se hizo pública una conversación telefónica que tuvo con el ex juez César Hinostroza.