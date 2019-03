Josef Maiman: las claves de su situación de cara a acuerdo de colaboración

Los fiscales del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, se encuentran en Israel con el objetivo de concretar un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien fuera amigo cercano del ex presidente Alejandro Toledo.

Según explicó Vela a El Comercio hace unos días, la información documental y testimonial que ha aportado Maiman “será utilizada en el Caso Odebrecht, relacionado a corrupción y lavado de activos; y en el Caso Ecoteva, de lavado de activos agravado”. Por ambos casos, Toledo tiene sendas órdenes de 18 meses de prisión preventiva en el Perú.

Cabe apuntar que mientras el Caso Odebrecht se refiere a una presunta coima de US$20 millones por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, Toledo también es investigado por supuestamente recibir un soborno de US$3,9 millones con el fin de que la constructora Camargo Correa gane la licitación del tramo 4 de la citada vía.

—Investigación—

Josef Maiman es investigado y procesado junto a Toledo por el presunto delito de lavado de activos por supuestamente haberle ayudado a ocultar la coima de Odebrecht a través de sus empresas Confiado International Corp. (‘offshore’ en Suiza) y otras tres ‘offshores’ constituidas en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group.



No solo es investigado con Toledo por el Caso Odebrecht, sino que también está inmerso en las pesquisas por los casos Ecoteva y Camargo Correa.

En el 2017 declaró inicialmente en Israel ante el fiscal Hamilton Castro, quien por entonces encabezaba el equipo especial del Ministerio Público.

—Colaboración eficaz—

En agosto del 2017 se conoció que Josef Maiman firmó un acuerdo preparatorio con el fiscal Castro a fin de convertirse en colaborador eficaz en los tres procesos en los que es investigado junto a Toledo por los casos Odebrecht, Ecoteva y Camargo Correa.



El acuerdo contempló que Maiman fuera investigado bajo comparecencia restringida por el Caso Ecoteva, pedido fiscal que fue acogido en su momento por el juez Richard Concepción Carhuancho reemplazando así una medida previa de 18 meses de prisión preventiva. Por el Caso Odebrecht tiene comparecencia restringida.

—Su rol—

Según su versión ante la fiscalía, Maiman recibió y realizó —a pedido de Toledo— transferencias a cuentas bancarias de sus empresas ‘offshore’ Trailbridge Ltd., Warbury and. Co. y Merhav Overseas Limited, y posteriormente a Confiado International.



Dicho dinero que provendría de parte del soborno de Odebrecht luego fue transferido a Ecoteva Consulting Group, y con este la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, adquirió inmuebles en nuestro país por casi US$ 5 millones.

Josef Maiman también declaró ante la fiscalía que participó en el encuentro en el hotel Marriot de Río de Janeiro, en el 2004, donde Toledo y Jorge Barata —ex representante de Odebrecht en el Perú—acordaron la forma del pago de la coima por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.

—La reparación civil—

En julio del 2018, la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato presentó ante la fiscalía el monto de reparación civil que deberá pagar Maiman, como parte del acuerdo de colaboración eficaz.



El monto es reservado, pero —según conoció El Comercio— fue calculado bajo el estimado de dinero ilícito que pasó por las cuentas del empresario.



En el 2017, Maiman dio detalles a la fiscalía sobre cómo llegó a sus cuentas bancarias el dinero de los sobornos que Odebrecht afirma haber pagado a Toledo, estableciéndose un esquema como el siguiente: