La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en una ceremonia de reconocimiento a siete efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por sus acciones destacadas en la lucha contra la inseguridad.

La actividad contó también con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; y representantes del alto mando policial.

Durante la ceremonia, Fujimori expresó el respaldo del Gobierno a los integrantes de la Policía Nacional que realizan labores para enfrentar la delincuencia y contribuir a la seguridad de las familias peruanas.

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Keiko Fujimori, presidenta del Perú: “La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado [....] es la primera prioridad que hemos asumido en este Gobierno”



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En su intervención, la presidenta señaló que el Ejecutivo está priorizando el uso de estrategias e inteligencia para enfrentar la inseguridad.

“ Estamos poniendo toda nuestra dedicación. Hemos puesto como prioridad número uno estrategias e inteligencia para que las medidas que implementemos no respondan solo a una coyuntura sino que construyan una solución firme, duradera ”, afirmó.

Fujimori también sostuvo que uno de los objetivos de su administración es recuperar el orden y la tranquilidad en el país.

“Nos hemos propuesto recuperar el orden y la paz y lo vamos a lograr”, manifestó.