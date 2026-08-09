La presidenta Fujimori aseguró que la lucha contra el crimen organizado es la primera prioridad de su gobierno. (Foto: Presidencia de la República)
La presidenta Fujimori aseguró que la lucha contra el crimen organizado es la primera prioridad de su gobierno. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en una ceremonia de reconocimiento a siete efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por sus acciones destacadas en la lucha contra la inseguridad.

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